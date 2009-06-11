"Укргазбанк" будет удовлетворять требования кредиторов

Временная администрация в "Укргазбанке" (Киев) введена без моратория на удовлетворение требований кредиторов, заявил временный администратор кредитно-финансового учреждения Александр СОКОЛОВ на пресс-конференции в четверг.

Присутствовавший на пресс-конференции президент Укргазбанка Василий ГОРБАЛЬ объяснил, что согласно действующему законодательству введение временной администрации в банк не обязательно должно сопровождаться мораторием на удовлетворение требований кредиторов, а только в случае необходимости.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 10 июня заявила о принятии Кабинетом министров решения рекапитализировать три коммерческих банка. По ее словам, сумма докапитализации "Укргазбанка" составит 3,2 млрд. грн. после чего государству будет принадлежать 84,21%.

В.ГОРБАЛЬ, в свою очередь, сообщил на пресс-конференции в четверг, что сумма докапитализации составит 3,1 млрд. грн., после чего уставный капитал банка будет увеличен до 3,8 млрд. грн., так как банк не намерен уменьшать его сегодняшний размер, составляющий составляет 0,7 млрд. грн.

Президент Укргазбанка также сообщил, что действующие акционеры намерены принять участие в выкупе акций допэмиссии. При этом он подчеркнул, что в любом случае доля государства в банке составит не менее 75%+1 акция, как это предусмотрено порядком рекапитализации.

Вместе с тем В.ГОРБАЛЬ не смог ответить на вопрос о сумме рефинансирования, которое на сегодня предоставил "Украгазбанку" Национальный банк Украины, уточнив, что в залоге под кредиты рефинансирования предоставлены имущественные права, в том числе и акции Укргазбанка, принадлежащие действующим акционерам.

Директор департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ относительно реструктуризации внешней задолженности Укргазбанка сказал: «Мы ожидаем , что этот вопрос будет закрыт в самые ближайшие дни параллельно с проведением всех технических моментов, которые предшествуют вхождению государства, как формального собственника в "Укргазбанк".

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля составили 12,496 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились до 9,223 млрд. грн., обязательства - 11,040 млрд. грн., собственный капитал- 1,456 млрд. грн., уставный капитал - 0,7 млрд. грн.

В I квартале 2009 года чистая прибыль банка составила 4,162 млн. грн., в 2008 году - 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года ООО "Финансово-инвестиционный альянс" владело 40,1975%, ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%. Бенефициарными собственниками банка, по данным международного рейтингового агентства Fitch, являются депутат Верховной Рады Василий ГОРБАЛЬ (39%) и депутат Киевсовета Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).