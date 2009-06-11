«Укрпромбанк» ведет переговоры по реструктуризации задолженности

ООО «Укрпромбанк» проводит переговоры по реструктуризации своей внешней задолженности на общую сумму 120 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«В рамках процедуры подготовки к рекапитализации «Укрпромбанка» государством одним из основных условий является реструктуризация внешней задолженности. «Укрпромбанк» продолжает переговорный процесс с кредиторами по вопросам реструктуризации данной задолженности, общий размер которой составляет 120 млн. долл.», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вчера исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанка", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами. По его словам, общая задолженность перед внешними кредиторами банков, которые выставлены на рекапитализацию, составляет 1,4 млрд. долл.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

По данным на 1 апреля, активы банка составляли 9,830 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет 1,56 млн. грн.

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

Чистая прибыль ООО «Укрпромбанк» в 2008 году сократилась в 5 раз по сравнению с 2007 годом – до 17,912 млн. грн.

Первый квартал 2009 года «Укрпромбанк» закончил с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.