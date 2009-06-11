Заседание украинско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству

В Киеве 18-19 июня состоится третье заседание украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи посла Украины в Польше Александра МОЦЫКА с заместителем министра экономики РП Йоанной СТШЕЛЕЦ-ЛОБОДЗИНСКОЙ.

Стороны отметили возрастающую важность этого ежегодного мероприятия как эффективного институционного инструмента двусторонних торгово-экономических отношений.

Также во время разговора были обсуждены состояние и перспективы развития украинско-польских торгово-экономических и инвестиционных отношений, и влияние мирового финансового кризиса на двусторонние экономические отношения.

***Польша на протяжении ряда последних лет является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы, и третьим крупнейшим партнером Украины в мире, страной со значительным опытом сотрудничества в сфере реализации совместных инвестиционных проектов.

В Украине действует 1244 предприятия с капиталом польских инвесторов. По статистическим данным, в 2008 году капитал инвесторов Польши в Украине достиг 717,2 млн. долл.

По данным Государственного комитета статистики Украины, по результатам 2008 года по сравнению с 2007 годом, объемы взаимной торговли товарами и услугами возросли на 45,5% и составили 6 998,6 млн. дол. (экспорт из Украины – 2 490,1 млн. долл., импорт в Украину – 4 508,0 млн. долл.).