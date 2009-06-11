Дефицит платежного баланса ЕС составил 50,9 млрд. евро

Дефицит платежного баланса стран-членов Европейского Союза в первом квартале 2009 года составил, по предварительным оценкам, 50,9 млрд. евро, сообщили УНИАН в Евростате.

Согласно сообщении, в первом квартале прошлого года дефицит платежного баланса составлял 46,2 млрд. евро, а в четвертом – 57,3 млрд. евро.

В то же время, согласно статданным, положительное сальдо торговли услугами стран-членов ЕС за отчетный период составило 15,3 млрд. евро против 18,5 млрд. евро в первом квартале-2008 и 17,1 млрд. евро – в четвертом квартале-2008.