Morgan Stanley не исключает обрушения курса Bitcoin до нуля

Курс Bitcoin, который снизился на треть относительно своего максимума, может упасть до нуля, если его не начнут принимать как платежное средство. Такой прогноз озвучили специалисты инвестбанка Morgan Stanley по результатам исследования рынка криптовалюты, сообщает Сегодня.ua.

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Причиной возможного падения курса Bitcoin может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы, отмечает аналитик Джеймс Фосетт. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, считают аналитики, свидетельствует о том, что Bitcoin в будущем может обесцениться.

"Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость [Bitcoin] будет равняться нулю", – заявил Фосетт.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов Bitcoin сейчас составляет около 3 миллиардов долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 триллиона долларов, пишет издание.

Не может похвастаться сеть Bitcoin и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций Bitcoin составляет 300 миллионов долларов , в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 миллиардов долларов.