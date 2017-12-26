До конца года "Приватбанк" докапитализируют еще на 16 миллиардов - Минфин

Министерство финансов Украины на правах акционера национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" пополнит капитал финучреждения на 16 миллиардов гривень до конца года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе "ПриватБанка", дополнительные средства в капитал банка будут внесены в рамках июньского решения Кабинета министров о докапитализации финучреждения на 38,5 миллиарда гривень, из которых 22,5 миллиарда гривень были внесены в капитал в июле.

Также в банке сообщили, что средства, как и ранее, будут внесены в капитал в форме облигаций внутреннего государственного займа.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря 2016 года, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.

В июне 2017 года Кабмин принял решение о докапитализации банка еще на 38,5 миллиарда гривень, при этом на первом этапе в капитал банка были внесены облигации внутреннего госзайма на 22,5 миллиарда гривень.