В Украине стало меньше официальных безработных

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в третьем квартале 2017 года снизился до 8,9%, или 1,6 миллиона человек, по сравнению с 9,9% по итогам 2016 года (1,77 миллиона человек), сообщила Государственная служба статистики.

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Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 3 квартале составил 57%, а среди населения трудоспособного возраста - 65,5%.

Уровень безработицы среди экономически активного населения во 2-м квартале 2017 года составлял 9,1%.

"По результатам выборочного исследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в 3-м квартале 2017 года составило 16,4 миллиона человек, а количество безработных – 1,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 3 квартале составил 57%, что на 0,2 п.п. больше, чем во 2 квартале 2017 года, а среди населения трудоспособного возраста этот показатель увеличился на 0,4 п.п. и составил 65,5%.

Среди городского населения количество безработных в июле-сентябре составило 1,129 миллиона человек, среди сельского – 5,219 миллиона человек. Безработных женщин в 3-м квартале насчитывалось 562,9 тысячи человек, а безработных мужчин – 1,048 миллиона человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тысячи человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.