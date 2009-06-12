Япония улучшила прогноз по спаду ВВП в 2009 г до 14,2%

Спад ВВП за первый квартал 2009 года составит не 4% к последнему кварталу прошлого года, а 3,8%, что в пересчете на год даст не 15,2%, как было объявлено ранее на основе предварительных данных, а 14,2%, такие уточненные данные по спаду ВВП обнародовало правительство Японии в четверг, передает РИА Новости.

Несмотря на улучшенные прогнозы, падение ВВП на 14% за год станет самым большим за всю послевоенную историю страны. Учитывая продолжающееся падение экспорта, капиталовложений в оборудование, внутреннего потребления, правительство отметило "историческое ухудшение" японской экономики после начала мирового кризиса.

В уточненных данных снижение капиталовложений на приобретение оборудования составило 8,9% вместо 10,4% по предварительным оценкам. При этом оценки падения экспорта за год на 26% и личного потребления на 1,1% не изменились.