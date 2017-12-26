Нацбанк вернул Ярославскому на доработку документы о покупке "дочки" российского ВЭБа

Национальный банк Украины вернул владельцу группы DCH Александру Ярославскому пакет документов о согласовании покупки «Проминвестбанка» на доработку.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, пакет вернули на доработку в связи с его неполной комплектацией, и, если необходимые документы будут подготовлены, инвестор сможет подать пакет повторно.

Ранее, 15 декабря, в НБУ предупреждали, что могут отказать Ярославскому в согласовании покупки «Проминвестбанка» в связи с отсутствием согласия на эту сделку со стороны материнской структуры – российского «Внешэкономбанка».

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В мае текущего года «Внешэкономбанк» заявлял, что наблюдательный совет финучреждения рассмотрел предложение группы DCH Александра Ярославского о приобретении дочерней структуры финучреждения в Украине – «Проминвестбанка» - и в планах DCH подать соответствующую заявку в Национальный банк.

Группа DCH известна созданием одного из крупнейших банков в Украине - «УкрСиббанка» и последующим партнерством с международной группой BNP Paribas до 2009 года, когда банк полностью перешел в собственность BNP Paribas.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.