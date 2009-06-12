Всемирный банк ухудшил прогноз мировой экономики

Глобальная экономика в 2009 году сократится значительнее, чем полагали три месяца назад, заявил 11 июня президент Всемирного банка Роберт Зелик (Robert Zoellick), сообщает k2kapital..

Зелик отметил, что, судя по некоторым признакам, глобальная экономика сократится в этом году почти на 3%, а не на 1,75%, как Всемирный банк прогнозировал в марте.

В то же время источник в G8 сообщил Reuters, что Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального экономического роста на 2010 год с 1,9% до 2,4% и подтвердил свой апрельский прогноз о сокращении глобальной экономики на 1,3% в 2009 году. Официальный прогноз МВФ будет опубликован 7 июля.

"Лично я верю, что в 2009-2010 годах могут проявиться некоторые аспекты выздоровления, но с точки зрения политики ЦБ это не коренной вопрос, поскольку мы имеем дело с высоким уровнем неопределенности", - заявил Зелик журналистам. Он добавил, что, хотя промышленно развитые экономики быстро восстанавливались после предыдущих спадов, есть опасения, что на этот раз процесс будет медленным из-за очень низкого использования мощностей и сомнений по поводу источников спроса.