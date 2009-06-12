ВБ ухудшил прогноз падения глобальной экономики

Глобальная экономика в 2009 году сократится значительнее, чем полагали три месяца назад, заявил 11 июня президент Всемирного банка Роберт Зелик.

Зелик отметил, что, судя по некоторым признакам, глобальная экономика сократится в этом году почти на 3%, а не на 1,75%, как Всемирный банк прогнозировал в марте.

В то же время источник в G8 сообщил Reuters, что Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального экономического роста на 2010 год с 1,9% до 2,4% и подтвердил свой апрельский прогноз о сокращении глобальной экономики на 1,3% в 2009 году. Официальный прогноз МВФ будет опубликован 7 июля.

"Лично я верю, что в 2009-2010 годах могут проявиться некоторые аспекты выздоровления, но с точки зрения политики ЦБ это не коренной вопрос, поскольку мы имеем дело с высоким уровнем неопределенности", - заявил Зелик журналистам. Он добавил, что, хотя промышленно развитые экономики быстро восстанавливались после предыдущих спадов, есть опасения, что на этот раз процесс будет медленным из-за очень низкого использования мощностей и сомнений по поводу источников спроса.