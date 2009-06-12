В британской экономике возобновился рост

Данные британского аналитического центра "Национальный институт экономических и социальных исследований" (National Institute of Economic and Social Research - NIESR) показывают, что экономика Британии в апреле и мае росла, сообщает k2kapital cо ссылкой на Daily Telegraph.

По оценкам NIESR, британская экономика выросла на 0,1% в мае после роста на 0,2% в апреле. "Ежемесячные данные совпадают с более широкой картиной стабилизации", - заявил директор NIESR Мартин Уил (Martin Weale).

Данные показывают, что двигателями роста стали производственный сектор и сектор услуг. Уил отметил, что ежемесячные цифры показывают, что "март был дном депрессии". Это может быть хорошим предзнаменованием для показателей ВВП во втором квартале, который. по прогнозам многих экономистов. может оказаться неизменным или продемонстрировать слабый рост по сравнению с сокращением на 1,9% в первом квартале.

Данные NIESR стали очередным признаком того, что в некоторых секторах начинается медленное оздоровление. Они совпали с данными Национального статистического управления, показывающими, что объем промышленного производства в Британии в марте вырос на 0,2%.