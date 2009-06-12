Цена на золото выросла на 0,8%

Цена на золото в четверг 11 июня выросла благодаря ослаблению доллара, которое повысило его инвестиционную привлекательность, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,8% на отметке 962 долл. за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,7% на отметке 15,49 долл. за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 0,1% до 1273,10 долл. за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 1,1% до 256,00 долл. за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 3,3% на отметке 2,445 долл. за фунт.