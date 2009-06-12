ВОЗ объявила о пандемии гриппа A/H1N1

Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии гриппа A/H1N1 - впервые за 40 лет, сообщает РИА Новости..

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на американских официальных представителей, уведомление ВОЗ о пандемии гриппа поступило всем членам организации. Максимальный уровень угрозы пандемии введен в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1, известного также как "свиной грипп".

Решение принято в четверг после консультаций с экспертами чрезвычайного комитета ВОЗ.

Пандемия впервые объявлена в 21-м веке, предыдущий случай был 40 лет назад, в 1968-1969 годах.

В среду, 10 июня, Организация подтвердила 27 тысяч 737 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 141 заболевший скончался.

ВОЗ в конце апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

Фаза 6, как определено в Руководящих принципах ВОЗ, считается началом пандемии. В документах Организации подчеркивается, что во время 5-ой и 6-ой фаз направленность ответных действий на вспышку болезни на национальном и местном уровне смещается с обеспечения готовности к ответным действиям на глобальном уровне. Целью рекомендуемых действий во время этих фаз является уменьшение воздействия пандемии на общество, говорится в Руководящих принципах Организации.

В 20-м веке было три случая пандемии.

В 1918-1919 годах пандемия гриппа, известного как "испанка", унесла 40 миллионов жизней. Первые вспышки гриппа были отмечены в марте 1918 года одновременно в Европе и нескольких штатах США. От "испанки" умирали люди в возрасте от 15 до 35 лет. Причиной смерти многих больных стала пневмония, вызванная вторичной бактериальной инфекцией. "Испанский" грипп вызывал особую форму первичной вирусной пневмонии с обширным легочным кровотечением, которое могло привести к смерти в течение двух суток.

В период пандемии по подсчетам специалистов заболело 25-30% населения земного шара.

В 1957 году эпидемия гриппа нового подтипа началась в одной из провинций Китая, охватила всю страну и перекинулась на Гонконг. Менее чем через полгода заболевание было зарегистрировано во всех частях света. По подсчетам специалистов, жертвами этой пандемии, продолжавшейся и в 1958 году, стали 2 миллиона человек.

В 1968-1969 годах последствия пандемии были меньше - эксперты оценили смертность в мире примерно в один миллион человек. Началась пандемия в июле 1968 года со вспышки острого респираторного заболевания на юго-востоке Китая, затем болезнь появилась в Гонконге, где за две недели заболели полмиллиона человек. В сентябре 1968 года эпидемия началась в Калифорнии (США), а за четыре месяца охватила всю страну. В Европе болезнь протекала с незначительными симптомами.