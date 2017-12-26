Эксперт объяснил, почему Гонтарева на посту главы НБУ выгодна Порошенко

16:25, 26 декабря 2017
Финансы
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Порошенко опосредованно владеет 60% акций "Международного инвестиционного банка".

Гонтарева с 10 мая находится в длительном отпуске / фото УНИАН

Петру Порошенко выгодна Валерия Гонтарева на посту главы НБУ, так она может устранять конкурентов банка президента.

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Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, сообщает «Главред».

"Президент не меняет главу НБУ, потому что ему выгоден свой человек (Гонтарева) на этой должности, да еще и в подвешенном статусе "долгосрочного отпуска". Наверное, надо завалить еще несколько банков и еще больше расчистить дорогу перед президентским банком", - сказал известный экономист.

Как отмечает издание, Порошенко опосредованно владеет 60% акций "Международного инвестиционного банка". С января по сентябрь 2017 года "Международный инвестиционный банк" увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Теги: #Глава НБУ Гонтарева#Увольнение Гонтаревой