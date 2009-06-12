Денисова опровергла слухи о невыплате пенсий

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА опровергла слухи относительно возможных задержек с выплатой пенсий.

"Сегодня пенсии в Украине выплачиваются в соответствии с установленным графиком", - сказала она во время брифинга в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что нет никаких проблем с выплатами пенсий и сейчас уже профинансировано 56,9% месячной потребности за июнь. "Кроме того, мы не одолжили ни одной гривни, то есть выплаты сегодня проводятся за счет страховых взносов в Пенсионный фонд Украины”, - подчеркнула министр.

Комментируя информацию журналистов, будто в отделениях "Ощадбанка" Донецка пенсии выплачиваются лишь после того, как гражданин оплатит коммунальные услуги в этом банковском отделении, Л. ДЕНИСОВА сказала, что разберется лично в этом вопросе. „В случае если будут обнаружены нарушения, я приму безотлагательные меры”, – подчеркнула она.

„У нас работает call-центр Пенсионного фонда Украины, горячая телефонная линия Министерства труда и социальной политики Украины, но ни одного звонка по поводу задержки выплаты пенсий не поступало”, - сказала министр и призвала звонить на телефон бесплатной горячей линии 8-800-507-30-90 в случае возникновения любых проблемных вопросов, заверив, что все они будут решены с максимальной оперативностью.