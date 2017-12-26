Победа Украины в споре с "Газпромом" снижает давление на валютный рынок - Нацбанк

Решение Стокгольмского арбитража в пользу украинского национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в споре с российским монополистом компанией «Газпром» по контракту на закупку газа снимает риски для платежного баланса и валютного рынка Украины, связанные с требованиями российской стороны.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, комментируя влияние на платежный баланс и валютный рынок Украины оглашенного 22 декабря окончательного решения Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза», общий положительный эффект от которого в компании оценили в 75 млрд долл.

«Решение Стокгольмского арбитража, безусловно, снимает риски для платежного баланса и валютного рынка, которые генерировались требованиями «Газпрома»», - говорится в комментарии.

В то же время, в НБУ отметили, что окончательная оценка влияния решения арбитража на платежный баланс и валютный рынок будет проведена после выяснения всех деталей соответствующего решения и отражена в новом макроэкономическом прогнозе в январском инфляционном отчете.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом» по контракту на закупку газа, в котором арбитраж снизил цену закупки газа во втором квартале 2014 года до 352 долл. за тыс. кубометров, отклонил требования российской стороны о покупке газа по принципу «бери или плати» на 56 млрд долл., снизил обязательный ежегодный объем закупок газа в 2018-2019 годах с 52 до 5 млрд кубометров и определил, что «Нафтогаз» не должен платить за газ, поставленный РФ на оккупированный Донбасс.

В «Нафтогазе» оценили общий положительный эффект от решений Стокгольмского арбитража в пользу Украины в споре с российским «Газпромом» по контракту на закупку газа в 75 млрд долл., но при этом пояснили, что конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит.