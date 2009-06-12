Рада требует уволить Стельмаха

Верховная Рада направила к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО депутатский запрос относительно необходимости представления в парламент об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление данного запроса проголосовали 319 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Запрос - от группы народных депутатов, среди которых Ярослав СУХИЙ (фракция Партии регионов) и Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС).

В запросе речь идет о необходимости безотлагательного направления Президентом представления в ВР на увольнение В.СТЕЛЬМАХА в связи с “необеспечением им стабильности денежной единицы Украины, попустительством банковским аферам, игнорированием требований Гражданского кодекса Украины”.

Депутаты считают, что это привело «к массовому ограблению украинского народа, обесцениванию национальной валюты, несостоятельности банков выплачивать вкладчикам депозиты и дивиденды, грубому нарушению их конституционных прав и подрыву авторитета банковской системы».

«А в случае непринятия мер по направлению такого представления - признание Президентом Украины личной ответственности за ущерб, нанесенный гражданам и банковской системе», - говорится в запросе.