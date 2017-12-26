Минфин влил в национализированный "ПриватБанк" еще 16 миллиардов

Министерство финансов Украины завершило четвертый этап докапитализации национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

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Как сообщается на сайте Минфина, наблюдательный совет «ПриватБанка» 18 декабря утвердил переоценку объектов недвижимости и финансового лизинга, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на 16 млрд грн.

В Минфине напомнили, что Кабинет министров принял решение о докапитализации банка на 38,5 млрд грн в июне 2017 года, при этом в июле в капитал финучреждения были внесены облигации внутреннего госзайма на 22,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря 2016 года, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.