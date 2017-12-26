Валюта в Украине немного подешевела

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2794.4567 (26 декабря – 2795.0921)

100 EUR – 3312.2695 (26 декабря – 3313.0227)

10 RUR – 4.8402 (26 декабря – 4.7931)

Во вторник, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,83/27,87 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4819/0,4831 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,9446 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 512 сделок на сумму 335,76 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,93/27,96 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,11/33,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4750/0,4760 грн/рубль. С начала месяца котировки гривни на межбанке снизились к доллару на 81 копейку.