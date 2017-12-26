НБУ упростил правила проведения банками валютных операций клиентов

Национальный банк Украины упростил для банков отчетность о валютных операциях клиентов и правила оформления документов для проведения таких операций.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №135, с 1 января 2018 года отменяется норма ежедневной отправки банками регулятору информационного файла о валютных операциях клиентов.

Кроме того, Нацбанк отменил требование об обязательном заверении печатью копий документов, предоставленных клиентами в банк для проведения валютных операций.

В НБУ отметили, что у банков есть действенные инструменты для самостоятельного управления рисками, и теперь усиленный контроль со стороны регулятора за проведением банками операций клиентов не требуется.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона «О валюте» и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день.