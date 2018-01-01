В Украине вводят ежегодную оценку устойчивости банков

Национальный банк Украины вводит оценку устойчивости банков, которая будет осуществляться в Украине ежегодно, начиная с 1 января 2018 года.

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Согласно постановлению НБУ №141, оценка будет состоять из трех этапов.

Первый этап предполагает проверку аудиторскими фирмами, включенными в Реестр аудиторских фирм, качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям.

Второй этап представляет собой экстраполяцию результатов первого этапа и оценку достаточности капитала банка по состоянию на дату оценки.

На третьем этапе Нацбанк будет оценивать достаточность капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям на трехлетнем горизонте прогнозирования.

Первый и второй этапы оценки будут проходить все платежеспособные банки Украины, а перечень банков для третьего этапа будет определять НБУ с учетом влияния каждого банка на стабильность банковской системы страны.

Также сообщается, что банки, которые по результатам оценки будут нуждаться в докапитализации, должны будут разработать программу поддержки или восстановления уровня капитала.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие банковские учреждения Украины по результатам диагностического обследования ТОП-20 банков, проведенного Национальным банком Украины в 2015 году, к 1 сентября 2016 года приняли меры по выполнению программы докапитализации совокупным объемом 108 млрд грн.

В рамках согласованного с Международным валютным фондом плана докапитализации украинские банки должны достичь адекватности капитала в 10% в течение 4 лет.