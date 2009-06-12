Межбанк: торги по доллару открылись повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6125/7,6315 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Российской Федерации празднуют День России, в связи с этим торги по рублю возможны только на ТОМ’е.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6925/10,7260.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,4066/1,4068 (четверг - 1,3982/1,3984).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,6100.