НБУ определил нормы работы филиалов иностранных банков

Национальный банк Украины (НБУ) определил принципы нормативного регулирования деятельности филиалов иностранных банков.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №270, обнародованном на сайте НБУ, которое вступило в силу с 10 июня 2009 года.

Документом предусмотрено, что филиалы иностранных банков, работающих в Украине, должны выполнять нормативы: адекватности регулятивного капитала; соотношения регулятивного капитала к совокупным активам; ликвидности; кредитного риска; инвестирования.

Расчет экономических нормативов и соблюдение их значения осуществляется с учетом порядка, установленного для украинских банков, при этом размер приписного капитала приравнивается к размеру уставного капитала банков Украины.

Национальный банк Украины имеет право с целью защиты интересов кредиторов вводить временную администрацию в филиале иностранного банка.

“Мероприятия по стабилизации деятельности филиала иностранного банка не могут предусматривать привлечения временным администратором средств инвесторов для увеличения его приписного капитала, продажи филиала или его реорганизации”, - говорится в документе.

В постановлении предусмотрено, что Нацбанк может инициировать процедуру ликвидации филиала в случае банкротства иностранного банка или отзыва у него банковской лицензии. Также НБУ имеет право инициировать процедуру ликвидации филиала, среди прочего, в случае предоставления недостоверной информации для аккредитации; нарушения банковского законодательства, нормативно-правовых актов Нацбанка или осуществления операций с высоким уровнем риска, который создает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Как сообщалось, открытие филиалов иностранных банков в Украине разрешено со дня вступления страны во Всемирную торговую организацию (Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года). На сегодня в стране пока не зарегистрирован ни один филиал иностранного банка.