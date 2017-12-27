Нацбанк установил новый порядок почтовых переводов

11:01, 27 декабря 2017
Финансы
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Предоставление таких услуг будет возможно при наличии лицензии НБУ.

Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины предоставил национальным операторам почтовой связи, к которым в Украине относится публичное акционерное общество «Укрпошта», возможность предоставления гражданам финансовой услуги по переводу средств и участия во внутригосударственных и международных платежных системах.

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Как говорится в постановлении НБУ №138, вступающем в силу сегодня, 27 декабря, предоставление таких услуг будет возможно при условии получения лицензии Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

В документе отмечается, что в этой связи национальные операторы почтовой связи будут придерживаться порядка выдачи небанковским финучреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию. 

Регулятор отметил, что данный порядок разработан с целью расширения доступа населения к финансовой услуге перевода средств, в частности, в сельской местности и отдаленных районах Украины, а также для стимулирования развития безналичных расчетов.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

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Теги: #почтовые переводы#Нацбанк переводы