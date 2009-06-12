Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось в 4 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2009 года составило 1 млрд. 938,5 млн. долл. против 7 млрд. 398,3 млн. долл. в январе-апреле 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. экспорт товаров составил 11 млрд. 431,6 млн. долл., или 58,9% от показателя января-апреля 2008 года, импорт – 13 млрд. 370,1 млн. долл., или 49,9% объемов аналогичного периода 2008 года. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-апреле 2008 года – 0,72).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 196 стран мира.

По данным Госкомстата, на формирование отрицательного сальдо внешней торговли товарами повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки ("минус" 4 млрд. 255 млн. долл.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных ("минус" 558 млн. долл.), фармацевтическая продукция ("минус" 506,7 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем-апрелем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 2% до 9,4%, механических машин – с 5,3% до 6,2%, изделий из черных металлов – с 5,2% до 5,7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 3,4% до 4,7%, электрических машин – с 4,5% до 4,8%, шлаков и золы – с 2,7% до 3%, семян и плодов масличных растений – с 0,6% до 3,1%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 37,5% до 27,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,8% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 2,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 28,3% до 35,5%, фармацевтической продукции – с 2,6% до 4,1%, бумаги и картона – 1,8% до 2,4%.

В то же время уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13,8% до 5,2%, механических машин – с 10,3% до 8%, электрических машин - 4,3% до 3,7%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,9% до 3,7%, черных металлов – с 3,7% до 2,2%.

По данным Госкомстата, в апреле 2009 года экспорт товаров составил 3 млрд. 095,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 591,4 млн. долл., что составляет 55,5% и 45,2% соответствующих показателей апреля 2008 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам апреля текущего года составило 496,2 млн. долл. (в апреле 2008 года также отрицательное – 2 млрд. 370,3 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.