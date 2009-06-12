Украина сократила экспорт давальческого сырья на 48%

Украина в январе-апреле 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем-апрелем 2008 года, на 48,2% - до 12,3 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе-апреле в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 16,6 млн. долл. (спад против января-апреля 2008 года – на 33,5%).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-апреле в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 428,3 млн. долл., что в 2,2 раза меньше, чем в январе-апреле 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января-апреля прошлого года на 49,7% и составил 640,4 млн. долл.