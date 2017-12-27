В Украине еще два банка самоликвидировались

Национальный банк Украины отозвал лицензии у «Апекс-Банка» и «Промышленно-финансового банка» в связи с добровольным прекращением этими финучреждениями банковской деятельности.

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Как сообщается на сайте НБУ, основанием для отзыва лицензий стало согласование банками с регулятором плана прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Нацбанк напомнил, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Также в НБУ напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка «Финансовый партнер».

Кроме того, как отметил регулятор, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял «Кредит Оптима Банк».

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн.

С 23 декабря Национальный банк смягчил график докапитализации небольших банков, в том числе сдвинул срок пополнения капитала до 300 млн грн на 2 года – до 11 июля 2020 года, до 400 млн грн – на 3 года, или до 11 июля 2022 года.

Срок докапитализации банков до 500 млн грн остался неизменным – до 11 июля 2024 года.

23 марта Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе.