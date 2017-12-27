Прогнозируемая правительством инфляция в 7% абсолютно нереальная - нардеп

В государственном бюджете на 2018 год учтена инфляция на уровне 7%, что является абсолютно нереальным показателем, учитывая то, что даже Международный валютный фонд прогнозирует для Украины инфляцию около 10%, а ведущие экономисты говорят и вовсе о 14-15%. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«В 2018 году Украину ожидает жуткая инфляция. Даже в коррумпированной кормушке под названием Национальный банк Украины это признали, повысив учетную ставку до 14,5% годовых именно из-за «инфляционных рисков». О резком скачке инфляции в следующем году говорят все ведущие международные экономисты, вот только наша власть их не слышит. Такое ощущение, что правительство живет в каком-то своем нереальном мире, где все хорошо и нет никаких проблем. Никак иначе я не могу объяснить то, что в убийственном для украинцев бюджете на 2018 год инфляция заложена на уровне 7%. Эта цифра абсолютно нереальная!» – убежден политик.

Он подчеркнул, что даже МВФ прогнозирует для Украины инфляцию на уровне 9,95%, а реальная инфляция может достигнуть вообще 14-15%. Однако в правительстве по-прежнему закладывают в бюджет показатели, «которых просто не существует».

«Даже обожаемый руководством страны МВФ, который, я считаю, надо гнать поганой метлой из Украины, прогнозирует для нас инфляцию на уровне 10% (а точнее 9,95%). Хотя и это не соответствует украинским реалиям. Если вычесть экономический рост, реальная инфляция составит 14-15%. Но правительство продолжает, как и в предыдущие годы, закладывать в бюджет совершенно невероятные показатели, которых просто не существует. Неудивительно, что потом оно отказывается отчитываться о выполнении бюджета – о чем они могут нам рассказать?» – задался вопросом народный депутат.

Парламентарий также сравнил прогнозы МВФ по Украине с другими странами. По его словам, в некоторых странах Африки прогнозируемый уровень инфляции на порядок ниже, чем в Украине. При этом лидер «За життя» объясняет это тем, что в Украине, «по всей видимости, больше всех воруют».

«И напоследок, для сравнения: согласно прогнозу МВФ, в Эстонии в 2018 году ожидается инфляция на уровне 3%, в Латвии и Грузии – 2,9%, в Польше вообще всего 2,3%. Даже в странах Африки, таких как Эфиопия и Гвинея, прогнозируют инфляцию меньше, чем в Украине – в пределах 8%. Как так получилось, что у нас одни из худших показателей в условиях «потрясающих реформ и уникальной борьбы с коррупцией»? Что с нами не так? Ответ очевиден – у нас, по всей видимости, больше всех воруют. Стоило бы напомнить нынешней власти: мы наняли ее эффективно управлять нашими деньгами, а не воровать их», – резюмировал Вадим Рабинович.