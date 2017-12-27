Гройсман рассказал, когда Порошенко подпишет госбюджет-2018
Закон о государственном бюджете на 2018 год был принят парламентом 7 декабря.
Президент Украины Петр Порошенко до конца текущей недели подпишет закон о государственном бюджете на 2018 год.
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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер министр Владимир Гройсман.
«До конца недели презент подпишет бюджет», - сказал премьер.
Он напомнил, что правительство заложило в госбюджете дополнительно 16,5 млрд грн на финансирование технической модернизации вооружения.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий 22 декабря подписал принятый парламентом государственный бюджет Украины на 2018 год и направил его на подпись президенту Петру Порошенко.
Верховная Рада 7 декабря приняла госбюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих не обнародован.
Доработанный правительством ко второму чтению проект по сравнению с первоначальным вариантом предполагал увеличение доходов госбюджета на 37 млрд грн, расходов – на 41 млрд грн, дефицита – на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.
В процессе доработки проекта в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидаемых ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне - 3%.