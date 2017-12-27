Украинский экспорт вырос на 20% - Гройсман

Экспорт украинских товаров и услуг по итогам 2017 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Экспорт - это десятки миллиардов долларов, которые мы получаем в страну от произведенной продукции. Нужно отметить, что в 2017 году общий экспорт вырос практически на 20%», - сказал премьер.

Он отметил, что за девять месяцев 2017 года в страну поступило 35 млрд долл. валютной выручки от продажи продукции украинского производства.

По информации премьер-министра, экспорт в страны Европейского Союза вырос на 30%, доля стран ЕС в экспорте Украины составляет 40%

По словам Гроссмана, на следующий год перед правительством стоит задача насытить отечественный рынок качественной продукцией украинского производства и поддержать украинский экспорт.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2017 года вырос на 18,5%, или на более чем 6 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 38,1 млрд долл.

При этом поставки товаров за рубеж составили 82,3% от общего экспорта, предоставление услуг - 17,7%. Прирост поставок товаров составил 21,1% (5,4 млрд долл.), услуг - 9,8% (694,8 млн долл.).