«Имэксбанк» планирует увеличить уставный капитал

АКБ «Имэксбанк» (г. Одесса) намерен увеличить уставный капитал на 90 млн. грн. – до 885 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№105).

Согласно сообщению, банк намерен дополнительно выпустить 900 тыс. простых именных акций номиналом 100 грн.

Закрытое размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: с 1 по 15 сентября 2009 года и с 16 по 21 сентября 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала обсудят акционеры кредитно-финансового учреждения на общем собрании 28 июля.

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» (Одесса) основан в 1994 году.

На 1 апреля активы банка составили 4 млрд. 843 млн. 777 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 48 млн. 320 тыс. грн., собственный капитал – 795 млн. 457 тыс. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года его акционерами являлись Леонид КЛИМОВ (прямое участие – 13,4574%, опосредованное – 32,7744%), Татьяна КЛИМОВА (прямое участие – 0,226%, опосредованное – 20,0298%).

Чистый убыток «Имэксбанка» в І квартале составил 10,2 млн. грн. против прибыли 12,92 млн. грн. в І квартале 2008 г.

С 17 апреля 2009 года Национальным банком Украины в АКБ «Имэксбанк» введен куратор Михаил АЗАРОВ.