Платежеспособные банки Украины получили 1,8 миллиарда прибыли

Платежеспособные банки Украины по итогам января-ноября 2017 года получили 1,826 млрд грн чистой прибыли против 18,884 млрд грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократились на 2,7% - до 161,584 млрд грн, расходы – на 13,7%, до 159,758 млрд грн.

Согласно приведенным данным, в ноябре платежеспособные банки Украины получили 328 млн грн убытка.

Ранее в НБУ сообщали, что банковский сектор Украины завершает 2017 год с прибылью после трех лет рекордных убытков.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году банковская система Украины обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков, убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.