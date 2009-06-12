НБ Украины и Беларуси продолжат переговоры о взаимных платежах

Украина и Беларусь продолжат переговоры на уровне национальных банков о сотрудничестве в области кредитно-денежных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ сегодня в Киеве во время встречи с главой Украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мы договорились, что в ближайшее время председатель Национального банка Украины посетит Беларусь с тем, чтобы мы могли обсудить вопросы, которые касаются кредитно-денежных отношений для стабилизации работы украинской и белорусской экономики», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

По его мнению, сторонам необходимо обсудить вопросы осуществления взаимных платежей при проведении экспортно-импортных операций.

В свою очередь, премьер-министр Украины поблагодарила белорусскую сторону за инициативы по применению в торговле специальных финансовых систем взаимных расчетов.

«Наше правительство и, думаю, что Национальный банк, со временем построим такое сотрудничество для того, чтобы могли быть достигнуты те уровни товарооборота, которые были у нас до кризиса», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь ведут переговоры о переходе на использование национальных валют во взаимной торговле.

2 июня после завершения 16-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сообщил, что Беларусь и Украина в июле текущего года могут подписать соглашение о взаимном обмене национальными валютами (своп) в эквиваленте до 1 млрд. долларов для интенсификации торговых отношений.