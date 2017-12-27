Кабмин утвердил экспортную стратегию Украины до 2021 года

Кабинет министров Украины утвердил экспортную стратегию Украины до 2021 года, призванную обеспечить рост экспорта и увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Это документ, который формирует ориентиры для создания международных цепей добавленной стоимости, которые будут выгодны национальным производителям", - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, представляющей документ, стратегия состоит из трех частей: дорожной карты стратегического развития торговли и соответствующего плана действий, секторальных и кросс-секторальных стратегий, а также синхронизации всех стратегий в единый документ.

Кроме того, стратегия предусматривает определение наиболее перспективных рынков для украинского экспорта, на которые будут направлены первоочередные усилия правительства.

"Экспортная стратегия определяет перечень рынков, которые имеют наибольшие перспективы для развития украинского экспорта. Мы хотим эффективно использовать имеющиеся ресурсы и выбирать правильные инструменты в работе с ними", - подчеркнула Микольская.

Также торговый представитель отметила, что основными целями стратегии будут диверсификация экспорта, повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, а также профессионализация навыков экспортеров.

Как сообщал УНИАН, в марте Минэкономразвития представило проект экспортной стратегии, разработанный на 5 лет и предусматривающий выполнение 56 первоочередных заданий по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии участвовали более 40 государственных и негосударственных институций.

В частности, документ определяет 75 стран мира, с которыми Украина в нынешних экономических, логистических и юридических обстоятельствах торгует недостаточно - на 6,5 миллиарда долларов.

Согласно проекту стратегии, основными отраслями, которые будут формировать украинский экспорт, должны стать пищевая промышленность, ИТ-отрасль, машиностроение и аэрокосмическая отрасль, а также так называемые "креативные" отрасли, предусматривающие инновационные подходы в удовлетворении потребностей клиентов.

Также стратегия определяет перспективные рынки для украинского экспорта, среди которых ключевое место занимают 28 стран ЕС - важнейшие внешнеэкономические партнеры страны. Среди остальных стран наиболее перспективными являются США, Китай, Турция, Япония, Израиль и Индия.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, украинский экспорт в 2017 году вырос на 20%.