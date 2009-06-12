Эксперт: в Украине расходы на соцзащиту составляют 21% ВВП

В Украине расходы на социальную защиту составляют 21% показателя внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время круглого стола старший специалист по вопросам социальной защиты Всемирного банка Екатерина ПЕТРИНА.

По ее словам, из общего объема средств, направленных на выплату социальной помощи, 16,5% ВВП составляют пенсионные расходы, около 2,5% – другие виды социального страхования и приблизительно 2% – социальная помощь.

Е.ПЕТРИНА отметила, что в Украине 26% ВВП направляется на системы здравоохранения, образования, спорта, культуры, государственного управления и другие расходы плюс капитальные расходы, тогда как на социальную защиту населения расходуется 21% ВВП. «Это большие средства, и это все говорит о том, что в нашей стране не должно быть бедных», – резюмировала эксперт.

Она считает, что показатель в 21% является очень большим для социальной защиты населения, однако эти средства расходуются таким образом, что не помогают людям выйти из тяжелого положения или повысить свой уровень доходов.

«Львиную долю средств, направленных на систему социальной защиты, получают те, кто в этом не нуждаются», – подчеркнула Е.ПЕТРИНА.