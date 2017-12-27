Что с гривней: нацвалюта снова опустилась к доллару и евро

В среду, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,95/27,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеПобеда Украины в споре с "Газпромом" снижает давление на валютный рынок - Нацбанк

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,22/33,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4750/0,4760 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,9354 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 338 сделок на сумму 198,56 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,83/27,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4819/0,4831 грн/рубль.