Гройсман назвал причину роста импорта в этом году

Рост импорта в 2017 году является последствием разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"У нас импорт в этом году увеличился, за счет чего? За счет блокады. Все, что мы покупали за украинские гривни, что принадлежало Украине, сегодня мы контрактуем это все из-за границы, и за это платят валюту и давят на курс доллара в стране, и это негативно влияет на баланс торговый в стране", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что в результате блокады Украина в 2017 году потеряла 1% ВВП, или продукции на несколько миллиардов долларов.

"Эти псевдопатриоты-организаторы перекрыли вообще все, и теперь олигархи Януковича 100% контролируют всю экономику, которая принадлежала Украине…С такими патриотами и врагов не надо», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оценивает потери экономики Украины вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. в 2017 и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

В январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за вреда экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО.