Нацбанк упростил условия выдачи валютных лицензий для обменников и "Укрпошты"

Национальный банк Украины обновил условия выдачи валютных лицензий небанковским финансовым учреждениям и национальному оператору почтовой связи, которым является публичное акционерное общество «Укрпошта».

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №137, регулятор снизил требуемый минимальный размер собственного капитала для деятельности по обмену валют вдвое - до 10 млн грн при использовании не более 50 структурных подразделений.

При этом каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального капитала на 10 млн грн.

Также Нацбанк сократил срок работы финучреждения для получения валютной лицензии с 3 лет до 1 года.

Вместе с тем, Нацбанк установил более жесткие требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцев финучреждения.

Кроме того, НБУ теперь сможет приостановить или продлить срок рассмотрения документов для получения валютной лицензии, а также отозвать лицензию за нарушения или недопуск своих представителей к проверке.

Для уже имеющих валютные лицензии финучреждений регулятор установил переходный период для выполнения новых требований. Так, в течение двух месяцев они должны подать в НБУ анкету с информацией о финансовом состоянии и репутации руководителей и владельцев, а в течение шести месяцев – привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 9 месяцев 2017 года проверил 770 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. В результате этих проверок регулятор выявил 101 нелегальный пункт обмена валют небанковских финучреждений.

По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.

В конце ноября Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют, объясняя это решение выявленными многочисленными фактами нарушений порядка валютно-обменных операций.