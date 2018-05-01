Экономика в 2017 году: 10 событий, изменивших мир

Трампономика

Наиболее знаменательной личностью 2017 года на мировой арене стал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Заняв в январе 2017 года президентское кресло, он поспешил воплотить в жизнь свой предвыборный лозунг о возвращении "утраченного величия" США. По плану 71-летнего Трампа, это "возвращение" осуществлялось путем отмены участия крупнейшей экономики мира в Транстихоокеанском партнерстве, выхода из Парижского климатического соглашения, призванного не допустить на нашей планете экологической катастрофы, разъярившего мусульманский мир признания Иерусалима столицей Израиля и брошенного вызова в адрес Всемирной торговой организации, что несет угрозу универсальным правилам мировой торговли.

Под занавес года Трамп продавил через американских законодателей самую радикальную за последние десятилетия реформу налогообложения в США. Критики обвинили президента, который до избрания специализировался на сделках с недвижимостью и отказывался обнародовать свою налоговую декларацию, в намерении снизить налоги для богатых. Сторонники объявили о скором ускорении американской экономики с нынешних 2–3% в год до 4–6%. Для Украины и других растущих рынков радикальное снижение в США налогов означает обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекательность.

Скачок цен на "черное золото"

Запоминающейся тенденцией уходящего года стало значительное повышение цен на нефть. В декабре 2017 года цена на «черное золото» превысила отметку 65 долларов за баррель. Трейдеры говорят, что последний скачок цен был вызван приостановкой работы крупнейшего в Великобритании нефтепровода Forties, нефть которого используется в смеси эталонной марки Brent и прямо влияет на стоимость. Однако авария нефтепровода в декабре не стала основной причиной роста. Цены на нефть продолжали расти в течение года. Среди причин - замедление роста нефтедобычи в США и пролонгация на 2018 год соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ Россия.

Более высокая стоимость энергоносителей неизбежно повышает цену производства и транспортировки товаров. Эксперты предупреждают, что продолжающийся рост цен на бензин будет стимулировать сокращение трат потребителей на товары не первой необходимости, что отрицательно скажется на объемах мировой торговли.

Рост котировок цен топлива в мире уже привел к тому, что в Украине с лета бензин марки А-95 подорожал с 24,5 гривни до более 30 гривень за литр в декабре. И на подходе – необходимость повышения тарифов на газ и отопление. Нет сомнения, что эта тенденция по цепочке приведет к росту инфляции. А это может в очередной раз сделать неосуществимой мечту правительства удержать годовую инфляцию в пределах однозначных чисел. Пока же наша страна по показателю инфляции, к сожалению, занимает последнее место среди стран Европы и СНГ.

Ралли на фондовых площадках

Инвестиционные банкиры, без сомнения, назовут 2017 год – "хорошим". В последний декабрьский день года они стали гораздо богаче, чем первого января. Избыток ликвидности привел к активному росту основных мировых фондовых индексов.

Несмотря на политическую нестабильность, в уходящем году в Европе индекс EuroStoxx, отражающий оценку финансовыми рынками 50 крупнейших европейских компаний, вырос на 15%.

Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE Composite в уходящем году вырос на 16%, а рост ведущего индекса Лондонской биржи FTSE 100 составил 6%. Основной индекс Франкфуртской биржи DAX в 2017 году добавил 14%.

Таким образом, рост происходит там, где инвестор защищен правовыми инструментами, что пока является мечтой для Украины. Между тем, позитивные сигналы в уходящем году были посланы рынку покупкой Китаем Украинского банка реконструкции и развития и объявлением шведской компанией IKEA о скором открытии в столице первого магазина.

Подъем товарных рынков

Осень 2017 года стала сезоном ростом цен на основные промышленные металлы, а по ряду позиций редких металлов он был рекордным. На треть за год выросли цены на железную руду, составляющую вместе с черными металлами важную часть украинского экспорта. Аналитики рынка объясняют ценовой подъём активным ростом мировой экономики и рынка недвижимости и восстановлением автомобильной промышленности в США и Европе. По ряду металлов рост связан с ожиданиями сокращения производства в Китае в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и торговыми войнами стран производителей.

Цены на товары сельского хозяйства по некоторым позициям, например, говядине и свиному мясу, в уходящем году также росли как на дрожжах. Правда, на зерно пшеницы и кукурузы, являющихся основной надеждой украинского аграрного экспорта, цены по итогам года из-за хорошего урожая в мире несколько упали.

Экономический рост Китая

Вторая экономика мира в уходящем году не сбавляла обороты. Валовой внутренний продукт Китая по итогам года превысит прогнозы аналитиков, увеличившись до почти 7%.

Прошедший в конце года съезд правящей Коммунистической партии КНР подтвердил курс на ослабление государственного контроля над экономикой, призвав власти "пробуждать и оберегать предпринимательский дух".

В этой связи генсек Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна перешла "от высоких темпов роста к высококачественному развитию".

Ряд экспертов сомневаются, что Китай сумеет совершить быстрый переход от экономики, в которой доминирует трудоемкое промышленное производство и экспорт, инфраструктурные инвестиции, к опирающейся на внутренний спрос услуг.

И хотя экономическая трансформация Китая далека от завершения, достигнутый прогресс Поднебесной впечатляет. Геополитический и экономический вес этой страны на мировой арене продолжает расти. Китай входит в семерку крупнейших торговых партнеров Украины, а новые инициативы предполагают перспективу зоны свободной торговли в недалеком будущем. Также активно ведутся переговоры о возможностях транзита через Украину в рамках нового китайского «Шелкового пути».

Бурлящая Европа

Европейский континент в уходящем году переживал период турбулентности - смену элит и всплеск популизма. Переговоры Британии о выходе из Евросоюза, выборы в крупнейшей европейской экономике – Германии, второй-третьей по значимости - Франции, раздирающий Испанию каталонский сепаратизм и всплеск популизма в Центральной Европе – все это приведет к последствия для экономики Европы.

Однако, несмотря на такое бурление, подъем экономики Евросоюза был намного сильнее, чем ожидалось. Еврозона зафиксировала реальный рост ВВП примерно на 2,3%.

И этим ростом на крупнейшем для Украины соседнем рынке, стартовавшем в 2017 году в плане полноценной Зоне свободной торговли, мы должны воспользоваться. Активное реформирование своей экономики и судебной системы, борьба с коррупцией и масштабные инфраструктурные проекты откроют двери для европейских инвестиций. И в этом нет сомнений.

Валютные качели

Мировой валютный рынок в 2017 году переживал период надежд и страхов. Главные риски - как Китаю удалось развеять опасения в отношении ослабления темпов экономического роста, как единой Европе удалось не скатиться в хаос и не потерять, к примеру, Грецию, или что еще опаснее Францию - в случае возможной победы разрушительницы ЕС и евро Марин Ле Пен. Не материализовавшийся апокалипсис привел к усилению курсов евро и юаня к доллару.

"Зеленый" потерял позиции относительно ряда других мировых валют, включая японскую иену, мексиканское песо и шведскую крону. Даже британский фунт, который упал после референдума по Brexit, в последние месяцы восстановил свою силу. Снижение доллара стало тенденцией впервые за последние годы. Это дало существенную поддержку растущим экономикам.

Наша родная гривня шла в разрез с мировыми тенденциями и по внутренним причинам за 2017 год упала на межбанке по отношению к доллару на 4,7%. Во второй половине декабря курс в обменниках составил более 28 гривен за доллар. Однако эксперты прогнозируют, что курс несколько укрепится в следующем году на волне активизации экспорта.

Технологический прогресс

Новые технологии в уходящем году на глазах меняли наш мир. Пионер движения вывода человечества в космос и перевода цивилизации на электрическую тягу - американский бизнесмен Илон Маск - в ноябре презентовал электрический грузовой автомобиль TeslaSemi, способный проехать без дозарядки 800 километров. А компания Маска SpaceX в уходящем году успешно осуществила более десятка запусков космических ракет, что превышает достижения любой космической державы.

Следуя за модой мировые автопромышленные гиганты в уходящем году, наконец, окончательно сделали ставку на развитие автомобилей на электрической тяге, что в перспективе десяти – пятнадцати лет поставит крест на двигателях внутреннего сгорания. К примеру, японская Toyota к 2030 году планирует ежегодно продавать более пяти миллионов электрофицированных автомобилей, включая один миллион машин с нулевым уровнем выбросов. А немецкий Volkswagen хочет достичь этой цели на пять лет раньше.

Уходящий год принес человечеству много других удивительных открытий и достижений, включая медицинскую сферу и технологии сохранения и преобразования энергии. Все это неизбежно в ближайшем будущем повысит качество нашей жизни.

Рост неопределенности

Несмотря на то, что в уходящем году мировая экономика показала неплохие результаты роста порядка на 3,5%, многие эксперты обращают внимание на существенные риски, грозящие повторить кризис 2008 года.

Помимо повышения инфляции, подорвать стабильность восстановления мировой экономики может ослабление потребления в результате увеличения госдолгов, а также усиления протекционизма (вспомним инициативы Дональда Трампа),что нанесет ущерб мировой торговле и будет способствовать сокращению инвестиционных потоков в краткосрочной перспективе, создавая тема самым риски для роста производительности. Не будем забывать о рисках, которые несет популизм - как правого, так и левого толка – который, как мы видели в 2017 году, может заразить значительную часть жителей любой относительно благополучной страны.

Криптовалютная лихорадка

Забавным событием уходящего года стал взлет популярности новой "игрушки" человечества - криптовалюты, в первую очередь биткоина. За год его курс вырос на фантастические две тысячи процентов - до 20 тысяч долларов на начало декабря. Как и все дутое и химерное в течение недели обвалилось на 24% - до порядка 12 тысяч долларов, но затем отыграло свою позицию – до 15 тысяч.

Пример с биткоином – наглядная иллюстрация тезиса, что человеком движет жадность и страх. Но как бы мы не относились к входящим в моду и выходящим из нее вещам и явлениям, появление новых финансовых инструментов требует как общественного осмысления, так и государственного регулирования. Так как использование криптовалют в неурегулированном законодательством поле неизбежно приведет к увеличению объемов незаконных операций и усилению преступности.

Год собаки

Наступающий год станет десятым с начала последнего мирового финансового кризиса. Мировая экономика практически преодолела его последствия, но по дороге собрала воз новых проблем и болячек. Самочувствие мировой экономической системы в 2018 году будет зависеть от ряда ключевых факторов - политической и региональной стабильности, благоразумия обществ и правительств, адекватности фискальной и монетарной политики. По прогнозам Международного валютного фонда, рост глобального ВВП в 2018 году может составить порядка четырех процентов.

Что касается Украины, то, по прогнозам правительства и экспертов, рост экономики в следующем году составит 3,0–3,5%. Но не стоит забывать о рисках, с которыми наша страна может столкнуться в наступающем году. Более значительное повышение социальных стандартов является риском для инфляции, так как может повлиять как на потребительский спрос со стороны населения, так и на себестоимость товаров и услуг. Значительным риском для национальной экономики остается неопределенность с продолжением сотрудничества с ключевым кредитором нашей страны – Международным валютным фондом. И здесь властям надо прекратить играть в прятки и решительно взяться за реформирование экономики и реальную борьбу с коррупцией. Эти усилия, несомненно, будут поддержаны мировым сообществом, кредиторами и инвесторами.

Елизавета Корчемаха