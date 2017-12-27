Лицензия не нужна: украинцам станет проще вывозить драгметаллы из страны

Национальный банк отменил требование об обязательном наличии у физического лица индивидуальной лицензии на вывоз за пределы Украины банковских металлов весом свыше 500 грамм.

Читайте такжеНБУ упростил правила проведения банками валютных операций клиентов

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №142, вступающее в силу 28 декабря, теперь вывоз металлов в таком объеме возможен при условии письменного декларирования таможенному органу и при наличии документов, подтверждающих покупку металлов в полном объеме.

Этим же постановлением Нацбанк разрешил юридическим лицам ввоз на территорию Украины без специального разрешения банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если металл предназначен для продажи Национальному банку.

По оценкам НБУ, указанные шаги будут способствовать упрощению перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.