Состояние мировых богачей за год выросло на триллион долларов

Рост глобальной экономики и курсов акций сделал богатейших людей планеты еще богаче в 2017 году.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, по сравнению с прошлым годом их состояние увеличилось в сумме на $1 трлн, что следует из списка миллиардеров Bloomberg, включающего 500 самых зажиточных людей мира.

Так, в этом году их совокупный капитал составил $5,3 трлн, тогда как в 2016 году – 4,4 трлн.

Читайте такжеБратья-близнецы стали первыми биткоиновыми миллиардерами - СМИ

На первом месте в списке самых состоятельных фигур расположился основатель компании Amazon Джефф Безос. Его богатство оценивается в почти $100 млрд, за этот год оно выросло на $34 млн.

Создатель Microsoft Билл Гейтс занял вторую строчку с $91 млрд, инвестор Уоррен Баффет – третью с $85 млрд. Далее следует испанский бизнесмен Амансио Ортега ($75 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72 млрд).