Рейтинг Банка регионального развития отозван

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило об отзыве долгосрочного кредитного рейтинга АБ "Банк регионального развития" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно сообщению, кредитный рейтинг отозван в связи с прекращением договорных отношений.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года "Кредит-Рейтинг" приостановило кредитный рейтинг АБ "Банк регионального развития" в связи с непредоставлением агентству информации относительно его деятельности после введения временной администрации.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 866,511 млн. грн., обязательства – 786,444 млн. грн., собственный капитал – 80,067 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.

По итогам января-марта т.г. чистый убыток банка составил 14,317 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).

Постановлением Правления Национального банка Украины (№157 от 23 марта т.г.) в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.