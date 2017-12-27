Экономист назвал самые серьезные ошибки Кабмина в уходящем году

Председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак заявил, что в 2017 году Кабинет министров совершил ряд самых вопиющих ошибок, в частности, одобрил структурно некачественный государственный бюджет-2018.

Из-за такого документа страна не получили миллиард долларов очередного транша МВФ и связанные с ним 600 млн евро транша ЕС, рассказал он на чате в "Главреде".

"Наиболее вопиющие ошибки правительства — это:… зашкаливание экономического популизма с социальными выплатами, что уже привело к вдвое более высоким темпам инфляции, чем планировалось на 2017 год, и продолжение девальвации гривни также в более высоких темпах, чем закладывалось в бюджете на этот год", — отметил эксперт.

По его словам, неправильным шагом было замораживание выдачи лицензий газо- и нефтедобывающим частным компаниям, как и компаниям-разработчикам карьеров разных ресурсов.

"... провал пенсионной реформы, которая свелась лишь к изменениям условий выхода на пенсию и изменений условий начисления пенсии, а пенсионная система как была одноуровневой солидарной, так и осталась такой же по факту… отсутствие налоговой реформы, таможенной, административно-хозяйственной и реформы системы государственного управления", — назвал гость еще две ошибки правительства.

Также экономист считает ошибочным нивелирование реформы децентрализации, "которая свелась только к изменению административных границ общин (ОТГ — объединенные территориальные громады — Ред.), предоставление местной власти больших полномочий, но при отсутствии увеличения собственных доходов".

"... структура доходной части сводного бюджета осталась неизменной: как и раньше, 80% доходов (налогов) поступает напрямую в центральный бюджет, и лишь 20% доходов (налогов) остаются всем местным бюджетам вместе взятым, а затем фактически в ручном режиме из центрального бюджета раздаются деньги на места. Такая система межбюджетных отношений функционирует все годы независимости, а это — главное, что нужно изменить соответствующей бюджетной реформой", — объяснил собеседник.

Ранее Андрей Новак говорил, что президенту Петру Порошенко выгодна Валерия Гонтарева на посту главы Национального банка Украины, поскольку она может устранять конкурентов банка главы государства.