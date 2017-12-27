Евро дорожает, доллар застыл на месте: официальный курс гривни
Официальный курс НБУ на 28 декабря: 100 USD – 2794,8466 гривни; 100 EUR – 3324,4700 гривни; 10 RUR – 4,8645 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2794,8466 (27 декабря – 2794,4567)
100 EUR – 3324,4700 (27 декабря – 3312,2695)
10 RUR – 4,8645 (27 декабря – 4,8402)
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Как сообщал УНИАН, 27 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,95/27,98 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,22/33,25 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4750/0,4760 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,9354 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 338 сделок на сумму 198,56 миллиона долларов.