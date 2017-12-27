НБУ упрощает торговлю валютой для банков и международных финорганизаций

Национальный банк в соответствии с Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года и с учетом предложений участников рынка упрощает условия торговли иностранной валютой для банков и международных финансовых организаций.

Читайте такжеЛицензия не нужна: украинцам станет проще вывозить драгметаллы из страны

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №143, вступающее в силу со 2 января 2018 года.

Регулятор отметил, что нововведения упрощают порядок проведения банками арбитражных операций - купли/продажи валюты за другую валюту без использования гривни.

Кроме того, международные финансовые организации смогут покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в учреждении, где открыт счет.

Также регулятор упрощает покупку валюты для выполнения обязательств по кредиту и порядок регистрации клиентских операций на межбанковском валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.