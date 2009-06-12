Повышение акциза на пиво поможет содержать аппарат ВР

Дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулин, но и на содержание своего аппарата.

Об этом говорится в переданном на подпись Президенту Украины проекте Закона «О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2009 год», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно данному законопроекту, изменениями в госбюджет на 2009 год предусмотрено не только заявленное ранее финансирование закупок инсулина, работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и созданию "Дома-музея Т.Г.Шевченко", но и увеличение финансирования аппарата ВР на 87 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. В частности, финансирование законотворческой деятельности ВР увеличено на 58 млн. грн. – с 413 млн. грн. до 471 млн. грн., организационного, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности ВР – на 7 млн. грн., с 157 млн. грн. до 164 млн. грн., визитов народных депутатов за границу – на 3,5 млн. грн., с 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуживания деятельности ВР – на 23 млн. грн., со 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Кроме того, финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления ВР увеличена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., освещения деятельности нардепов через СМИ и телевидение – на 3 млн. грн., с 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При этом средства на закупку инсулина в объеме 160 млн. грн. входят в общегосударственные расходы Министерства финансов.

Напомним, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", предусматривающий повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в текущем году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.