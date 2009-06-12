Оптовый товарооборот предприятий Украины уменьшился

Оптовый товарооборот предприятий Украины в первом квартале 2009 года уменьшился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 183,8 млрд. грн. (в сопоставимых ценах без НДС и акциза).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, на 1 апреля т.г. в Украине почти 61 тыс. предприятий осуществляли оптовую торговлю как основной вид экономической деятельности.

В первом квартале т.г. 66% оптового товарооборота страны приходилось на предприятия трех регионов – Киева (43,3%), Донецкой (13,3%) и Днепропетровской (9,4%) областей.

Основное место в структуре оптового товарооборота занимают непродовольственные товары. За первый квартал т.г. доля оптовой продажи непродовольственных товаров уменьшилась на 4,2 п. п. – до 81,6%.

В товарной структуре оптового товарооборота непродовольственных товаров более 40% объема приходилось на оптовую торговлю продуктами нефтепереработки, энергетическими материалами, углем, прокатом черных металлов, легковыми автомобилями, фармацевтическими препаратами, отходами и утилем черных металлов, зерновыми культурами и семенами подсолнечника.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились физические объемы оптовой продажи легковых автомобилей (в 2,8 раза), холодильников и морозильников (в 2,1 раза), стиральных машин (в 2,7 раза), пылесосов и телевизионных приемников (в 2,6 раза), магнитофонов (в 7,7 раза), сырой нефти (на 33,6%), моторного бензина (на 25,6%), газойля (на 25,8%), проката черных металлов (на 53,4%), отходов и утиля черных металлов (на 29,2%).

Из продовольственных товаров в первом квартале т.г. предприятия оптовой торговли

больше всего реализовали табачных изделий, мяса и мясопродуктов, шоколадных и кондитерских изделий, рыбной продукции, алкогольных напитков, масла, сахара.

По сравнению с январем-мартом 2008 года уменьшились физические объемы оптовой продажи алкогольных напитков (на 43,5%), сахара (на 33,6%), масла (на 32,1%), шоколада и шоколадных изделий (на 22,5%), рыбной продукции (на 17,3%), минеральной воды (на 14,5%), пива (на 10,8%).

Значительная доля оптового товарооборота приходилась на последующую перепродажу товаров другим предприятиям оптовой торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 1,1 п.п. – до 55,2%, или 101 млрд. грн.

В объемах перепродажи энергетических материалов и продуктов переработки нефти эта доля составляла 48,3% (25,4 млрд. грн.), проката черных металлов – 54,1% (3,8 млрд. грн.), фармацевтических препаратов – 54,3% (3,6 млрд. грн.), зерновых культур – 76,8% (5,7 млрд. грн.).

Доля оптовой торговли товарами украинского производства за отчетный период увеличилась на 0,9 п.п. по сравнению с январем-маем 2008 года и составила 62,6% общего объема продаж. Доля отечественных непродовольственных товаров составила 60,4%, продовольственных – 72,2% (в первом квартале 2008 г. – 59,6% и 74% соответственно).

На 1 апреля 2009 года товарные запасы на предприятиях оптовой торговли выросли до 66,3 млрд. грн. (на 1 апреля 2008 г. – 59,3 млрд. грн.). В запасах товаров непродовольственные товары занимали 83,8%, остальную часть составляли продовольственные товары.

На складах оптовых предприятий накопились значительные остатки зерновых культур (2,6 млн. тонн), проката черных металлов (488 тыс. тонн), угля (503 тыс. тонн), моторного бензина (444 тыс. тонн), семян подсолнечника (296 тыс. тонн), газойля (218 тыс. тонн), утиля черных металлов (132 тыс. тонн), легковых автомобилей (36,3 тыс. штук), фармацевтических препаратов (на 3,6 млрд. грн.).

В запасах продовольственных товаров 11,5% занимали алкогольные напитки, по 7% –рыбная продукция и табачные изделия, 5,6% – сахар, 5,1% – кондитерские изделия, 2,9% – пиво.