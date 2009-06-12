Активность аукционов по продаже валюты для физлиц снизилась

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение активности аукционов по продаже иностранной валюты для клиентов банков – физических лиц с целью погашения кредитов.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора. Согласно сообщению, с начала месяца было проведено три аукциона, на которых продано 3,65 млн. долл. США и 0,65 млн. швейцарских франков. Объявленный на 12 июня аукцион по продаже евро не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

Нацбанк также отмечает снижение активности участников межбанковского валютного рынка с начала июня т.г. На фоне общего сокращения объемов операций на межбанке предложение иностранной валюты было большим, чем за аналогичный период в мае.

В течение восьми рабочих дней отрицательное сальдо между покупкой и продажей иностранной валюты Нацбанком уменьшилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в мае.

Колебания курса гривни относительно доллара США с начала июня были незначительными – на межбанковском рынке гривня укрепилась до 7,619 грн./долл., или на 0,23%, на наличном рынке по продаже долларов – до 7,643 грн./долл., или на 0,3%.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,11% – до 7,6103 грн./долл. Относительно евро гривня девальвировала на 0,7% – до 10,63 грн./євро, а к российскому рублю – на 1,23%, до 2,46 грн./10 рублей.