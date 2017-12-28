Вкладчикам неплатежеспособных банков приостановят выплаты до 3 января

11:36, 28 декабря 2017
Финансы
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Решение принято в соответствии графиком работы банков в период новогодних праздников и необходимостью технологических работ по завершению года.

фото УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостанавливает выплаты возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков с 14:00 28 декабря 2017 года до 9:00 3 января 2018 года.

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Как сообщила пресс-служба фонда, такое решение принято в соответствии с установлением Национальным банком графика работы банков в период новогодних праздников, а также в связи с необходимостью проведения технологических работ, связанных с завершением текущего финансового года и началом нового.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

По информации Фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 миллиардов гривень по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

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Теги: #банковская система#банки-банкроты#выплаты вкладчикам